Verbot von aromatisierter E-Zigarette?

Die USA wollen aromatisierte E-Zigaretten verbieten. Alle ausgefallenen Geschmacksrichtungen - mit Ausnahme von Tabak - sollen vom Markt verschwinden.

Kurz vor dem Vorstoß der amerikanischen Regierung hatten US-Behörden einen weiteren Todesfall gemeldet, der auf den Gebrauch von E-Zigaretten zurückgeht - der mittlerweile sechste.

US-Präsident Donald Trump kündigte neue, "sehr strenge"" Vorschriften an: "Ich sage es nochmals: Es ist sehr neu und möglicherweise sehr schlimm. Es gab Todesfälle und viele andere Krankheiten. Die Leute denken, es ist eine einfache Ersatzlösung für Zigaretten, aber es hat sich herausgestellt, dass es ganz eigene Probleme auslöst. Es ist nicht nur allgemein problematisch, so ndern auch ganz speziell in Bezug auf Kinder."

Dies soll in Zukunft zumindest Jugendliche vom Dampfen fernhalten, denn immer mehr Schulkinder rauchen E-Zigaretten, die nach Mint, Früchten oder Kaugummi schmecken.

Liquids, die nach Tabak schmecken, sollen von der geplanten Regelung ausgenommen werden, da sie Erwachsenen helfen können, mit dem noch schädlicheren Rauchen aufzuhören.

Meldungen über ungeklärte Lungenerkrankungen, die nach dem Konsum von E-Zigaretten auftreten, hatten sich in den USA in den vergangenen Monaten gehäuft. Die Ursache dafür ist aber noch nicht geklärt. Viele der Betroffenen hatten Liquids mit dem psychoaktiven Cannabis-Wirkstoff THC konsumiert. In einigen US-Bundesstaaten ist der Verkauf von entsprechenden THC-Produkten erlaubt.

In Deutschland oder Europa ist bislang kein ähnlicher Anstieg solcher Fälle bekannt. Die Beschwerden scheinen sich auf Benutzer von E-Zigaretten in den Vereinigten Staaten zu beschränken.