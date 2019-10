Dominic Thiem hat das mit 3,7 Millionen Dollar dotierte ATP-500-Turnier in Peking für sich entschieden. Der als Nummer eins gesetzte Niederösterreicher setzte sich am Sonntag in einem spektakulären Finale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3:6 6:4 6:1 durch.

Thiem feierte damit seinen insgesamt 15. Turniersieg. Es ist sein 4. Tuniersieg 2019.