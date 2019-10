Wie in vielen anderen Städten weltweit haben auch in Wellington Aktivisten der Klimabewegung "Extinction Rebellion" demonstriert. Hunderte Protestierende blockierten in der neuseeländischen Hauptstadt sowohl Straßen als auch Ministerien und besetzten eine Bankfiliale. Fünf Demonstrierende klebten sich an eine Glaswand im Inneren der Bank. Der Polizei zufolge wurden mehr als 30 Menschen vorübergehend festgenommen.