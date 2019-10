Syrer aus Deutschland steckt sich vor UN-Flüchtlingswerk in Brand

Am Mittwochmorgen hat sich ein syrischer Kurde vor dem Genfer Gebäude des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Brand gesteckt. Der 31-Jährige sei schwer verletzt worden, sagte der Polizeisprecher Silvain Guillaume-Gentil der Deutschen Presse-Agentur dpa. Er sei mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Brandopfer nach Lausanne gebracht worden.

Der Mann habe sich am Mittwochmorgen um 07:40 Uhr vor einem Seiteneingang des Gebäudes mit Benzin übergossen und angesteckt. Aus den Dokumenten, die er bei sich führte, sei hervorgegangen, dass er in Deutschland lebt – wo genau, konnte der Sprecher nicht sagen. Nach Angaben einer Sprecherin des UNHCR waren die Notdienste schnell zur Stelle. Die Organisation wollte sich später näher zu dem Vorfall äußern.