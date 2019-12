Entscheidung über Amtsenthebungsverfahren: Trump wettert gegen „radikale Linke“

Machtmissbrauch und das Behindern von Kongress-Ermittlungen: Das sind die Vergehen, die die Demokratische Partei US-Präsident Donald Trump vorwirft. Um deshalb ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, braucht es im von den Demokraten bestimmten Repräsentantenhaus für diesen Antrag eine einfache Mehrheit.

„Das ist ein entscheidender Augenblick für die Demokratie“, sagt Jim McGovern von den Demokraten. „Die Geschichte wird uns daran messen, ob wir diese zerbrechliche Republik, die uns von unseren Vorfahren vor mehr als 200 Jahren übergeben wurde, intakt halten oder ob wir zulassen, dass sie für immer verändert wird. Ich hoffe und bete für die Zukunft unseres Landes, dass meine Kollegen die richtige Entscheidung treffen“, so McGovern.

Tom Cole von den Republikanern meint: „Die uns vorliegenden Artikel fußen auf sehr begrenzten Informationen. Ihnen liegen Hörensagen, Nachrichtenberichte und andere nicht gesicherte Anschuldigungen zugrunde. Sie basieren auf einem Bericht eines Kongressabgeordneten, der sich weigerte, Fragen dazu zu beantworten. Und ich glaube nicht, dass die Anschuldigungen, die unterschiedlich auszulegen sind, tatsächlich einem Vergehen entsprechen, das eine Amtsenthebung rechtfertigt.“

Trump setzte sich gegen die Vorwürfe erneut entschlossen zur Wehr: Er schrieb, ihm werde von der „radikalen Linken“ und „nichts tuenden Demokraten“ ein Amtshebungsverfahren angehängt, dabei habe er nichts falsch gemacht. Trump richtete sich in einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi von der Demokratischen Partei. Er warf ihr vor, durch die Zulassung eines Amtsenthebungsverfahrens ihren Amtseid zu verletzen und der amerikanischen Demokratie den Krieg zu erklären.

„Alle Zeugen aus Trumps eigener Regierung erzählten die gleiche Geschichte. Der Präsident stellt sich über das Gesetz, missbraucht die Macht seines Amtes für persönliche Zwecke und versucht, unsere Wahlen zu manipulieren“, schrieb Pelosi.

Sollte das Verfahren eingeleitet werden, käme es auf den Senat an. Hier sind die Republikaner in der Mehrheit. Um den Präsidenten seines Amtes zu entheben, müsste sich in der Kammer eine Zweidrittelmehrheit finden. Das würde angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Kammer bedeuten, dass mindestens 20 Republikaner und die Demokraten geschlossen für eine Amtsenthebung des Präsidenten stimmen müssten. Dass sich mindestens 20 Abweichler in den Reihen der Republikaner finden, gilt als unwahrscheinlich.