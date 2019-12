"Ring of Fire": Die schönsten Bilder der Sonnenfinsternis am 26.12.

An diesem 26. Dezember war am Persischen Golf und in weiten Teilen Asiens eine Sonnenfinsternis zu beobachten.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten, über dem Indischen Ozean, im Süden von Indien, in Sri Lanka, Indonesien und Singapur konnten die Menschen - wo es nicht zu bewölkt war - sehen, wie sich der Mond vor die Sonne schob. Es war eine ringförmige Sonnenfinsternis - auch "Ring of Fire" genannt: Da die Erde der Sonne zur Zeit sehr nah ist, konnte der Mond sie nicht komplett verfinstern.

In Europa war das Himmelsspektakel nicht zu sehen.

In den sozialen Medien werden viele Bilder geteilt.

Twitter-User Lucifer war trotz Wolken begeistert.

---