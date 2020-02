Zum Valentinstag: Russische Panzer in Herz-Formation

no comment

Ein russischer Soldat hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um seiner Freundin einen ganz besonderen Heiratsantrag zu machen. Seine Offizierskollegen brachten 16 Panzer in Stellung, um das Paar in Herzform zu umringen.

Der romantische Stunt wurde in einem Video gefilmt, das am Freitag, zum Valentinstag, vom Verteidigungsministerium veröffentlicht wurde.

Als Schnee fiel, rollten die T-72B3-Panzer auf dem Übungsplatz von Alabino vor Moskau in Position.

Leutnant Denis Kazantsev führte seine langjährige Lebensgefährtin Alexandra Kopytova in die Mitte der Panzer, sie sollte ihre Hände vor die Augen halten,, berichtete der Fernsehsender des Verteidigungsministeriums, Zvezda.

Denis Kazantsev ging auf die Knie und hielt einen Strauß roter Rosen in der Hand.

Die Panzer, die für das romantische Manöver eingesetzt wurden, nahmen auch an der jährlichen Siegesparade auf dem Roten Platz teil.