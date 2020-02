Türkei: Flüchtlinge fordern Grenzöffnung

In der Türkei haben sich Flüchtlinge an die griechische Grenze begeben. Sie hoffen, nach Griechenland und damit in die Europäische Union zu gelangen. Nach Angaben eines griechischen Grenzers handelt es sich in Karaagac um dutzende Menschen, sie hätten in Sprechchören gefordert, die Grenze zu öffnen. Griechenland hat laut Regierungsangaben den Grenzschutz an Land und auf See verstärkt. An anderen Grenzabschnitten wurden teils hunderte Menschen festgestellt.