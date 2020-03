Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, hat weitreichende Ausgangsbeschränkungen für das gesamte Bundesland angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag in Bayern nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt, sagte er.

Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

In Bayern sind inzwischen 15 Menschen an Covid-19 gestorben - wie Söder mitteilte.

Deutschlandweit gelten mehr als 16.000 Menschen als mit SARS-CoV-2 infiziert - und es wurden Stand Freitag 44 Todesfälle gezählt.

Auch das Saarland - an der Grenze zu Frankreich, wo seit Montag eine Ausgangssperre gilt - wollte noch heute eine Ausgangsbeschränkung beschließen.

In der baden-württembergischen Stadt Freiburg hat der Oberbürgermeister Beschränkung ab Samstag in Kraft gesetzt.

Im Kanton Uri in der Schweiz gilt seit gestern eine Ausgangssperre für Bewohner, die über 65 Jahre alt sind.

In Österreich sind die geltenden Maßnahmen für Schulen, Restaurants, Geschäfte und das sogenannte"social distancing" bis Ostermontag, 13. April, verlängert worden. Danach sollten die Regeln schrittweise abgebaut werden, erklärte Kanzler Kurz am Freitag in einer Pressekonferenz. "Wir bitten Sie, halten Sie durch", sagte Sebastian Kurz.

Die Ausgangsbeschränkungen sind in der Alpenrepublik seit Montag in Kraft und haben den Alltag deutlich entschleunigt. Leere Plätze prägen das Bild der Städte. Die Gastronomie wurde komplett eingestellt. Zahlreiche Geschäfte mussten schließen. Zudem stoppten Universitäten und Hochschulen den Lehrbetrieb. Auch der öffentliche Nahverkehr wurde eingeschränkt und wird kaum noch genutzt.

Dem Gesundheitsministerium zufolge gibt es in Österreich inzwischen rund 2300 bestätigte Fälle an Sars-CoV-2-Infektionen. 70 Erkrankte müssten derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, 13 Erkrankte seien in der Intensivbehandlung. Sechs Menschen starben. Das Bundesland Tirol ist seit Mittwochabend vollständig unter Quarantäne.