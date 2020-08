Virtueller Hundesurf-Wettbewerb in Kalifornien

no comment

Der alljährlich stattfindende Hundesurfwettbewerb "Surf Dog-A-Thon" findet normalerweise im September am Del Mar Dog Beach in Del Mar, in Kalifornien, statt.

In diesem Jahr wird der Wettbewerb, aufgrund der Corona-Pandemie, virtuell durchgeführt. Teilnehmer können Videos einschicken, auf denen ihre Vierbeiner beim Wellenreiten zu sehen sind.

Die Tiere werden nach Gewichtsklasse eingeteilt und nach anderen Kategorien, wie etwa: Dauer des Surfens, Größe der Welle oder Drehungen auf der Welle.