Generation Gesichtsmaske

Woran erkennt man im Jahr 2020 rund um den Globus ein Schulkind? Am Schulranzen? Welch ein Irrtum: An der Gesichtsmaske und an den keimfreien Händen! China hat die Ausbreitung des Virus inzwischen weitgehend unter Kontrolle gebracht, und die Ende Januar geschlossenen Schulen im ganzen Land wurden nach und nach wieder geöffnet.

Selbst in In Wuhan, der zentralchinesischen Stadt, in der das Coronavirus letztes Jahr zum ersten Mal auftrat, öffnete die Stadt zum ersten Mal seit sieben Monaten Schulen und Kindergärten.

Fast 1,4 Millionen Schüler nahmen den Unterricht in rund 2.800 Kindergärten, Grund- und Mittelschulen in der ganzen Stadt wieder auf.

