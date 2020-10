Wirtschaftsnobelpreis 2020 geht an Paul R. Milgrom & Robert B. Wilson

Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an Paul Milgrom und Robert B. Wilson aus den USA "für Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindungen neuer Auktionsformate" verliehen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit.

Die Auszeichnung ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 960.000 Euro) dotiert.

2019 hatten Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael Kremer den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Verdienste im Kampf gegen die globale Armut ausgezeichnet erhalten. Duflo ist die bisher erst zweite Frau unter den Preisträgern in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften gewesen.

Der Wirtschaftsnobelpreis wird, im Gegensatz zu allen anderen Nobelpreisen, erst seit Ende der 1960er Jahre verliehen. Er gilt somit nicht als "klassischer" Nobelpreis. Er wird gemeinsam mit den anderen Preisen an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, überreicht.

In der vergangenen Woche waren bereits die Nobelpreise in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur vergeben worden. Auch der Friedensnobelpreis war vergeben worden. Er ging in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen für seine Bemühungen im Kampf gegen den Hunger und seinen Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen für den Frieden in Konfliktgebieten.

Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) den Nobelpreis für Medizin für ihre Erforschung des Hepatitis-C-Virus erhalten.

Den Physik-Nobelpreis erhielt zur einen Hälfte der Brite Roger Penrose, zur anderen Hälfte an den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching und die US-Forscherin Andrea Ghez. Sie erhielten die Auszeichnung für ihre Forschung zu Schwarzen Löchern.

Die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna hatten den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der Genschere Crispr-Cas9 bekommen.

Zuletzt erhielt die gebürtige New Yorker Dichterin Louise Glück den Literatur-Nobelpreis.