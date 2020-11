Terroranschlag von Wien "islamistisch" - Täter polizeibekannt

Im Umfeld des von Sicherheitskräften erschossenen Attentäters von Wien hat es Hausdurchsuchungen und mehrere Festnahmen gegeben, so Innenminister Karl Nehammer im ORF.

Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormilitz Islamischer Staat, hatte Nehammer auf einer Pressekonferenz am Montagmorgen gesagt. Es laufen derzeit intensive Ermittlungen.

Vor dem Anschlag hatte der Attentäter auf Instagram Fotos von sich mit Waffen und einen Treueeid gegenüber dem IS-Kalifen gepostet.

Bei dem Anschlag durch vermutlich mehrere Angreifer an sechs Tatorten waren am Montagabend in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet worden, zwei Männer und zwei Frauen. Mehr als 15** Menschen wurden angeschossen, sieben von ihnen sind schwer verletzt**, darunter ein 28-jähriger Polizist, der in Lebensgefahr schwebt.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen in Wien:

12:47 Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz legt am Tatort einen Kranz nieder, um an die Opfer des Terroranschlags zu erinnern. 12:30 Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf - Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020 12:26 Heute um 12 Uhr werden wir in einer landesweiten Gedenkminute den Opfern gedenken und damit ihren Familien und Freunden unser tief empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck bringen. pic.twitter.com/iwkoLoSSFU — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 3, 2020 12:24 Die Schulen in Österreich sollen zu Beginn des Unterrichts am Mittwoch eine Gedenkminute einhalten. 12:22 Österreich ehrt die Opfer des Terrorakts vom Montagabend mit einer dreitägigen Staatstrauer. Das beschloss der Sonder-Ministerrat in Wien. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Opfern, den Verletzten und den Angehörigen in diesen besonders schweren Stunden für die Republik Österreich", sagte Kanzler Kurz vor dem Kabinett. Die Staatstrauer gilt bis einschließlich Donnerstag. 12:04 Derzeit findet in Österreich eine Schweigeminute in Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags statt. 11:26 Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich bestürzt über die Terroranschläge in Wien geäußert. "Nach den Attentaten in Frankreich haben jetzt in Wien erneut Islamisten einen Angriff auf unsere freiheitlichen Demokratien und unsere Werte verübt, dem unschuldige Menschen zum Opfer fielen", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Ob auch die Wiener Hauptsynagoge eines der Anschlagsziele war, sei derzeit unklar. 11:19 Der Iran hat den tödlichen Terroranschlag in Wien scharf verurteilt. "Dieser Anschlag hat erneut gezeigt, dass Terrorismus und Extremismus keine Grenzen kennen und aus welchen Gründen auch immer zu verurteilen sind", sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh. Ein Ende der Islamphobie im Westen könnte auch zu einem Ende des islamistischen Terrors führen, fügte der Sprecher hinzu. Den Familien der Opfer sprach Chatibsadeh im Namen der iranischen Regierung sein Beileid aus. 11:18 Nach dem Anschlag in Wien hat die Polizei in St. Pölten zwei Menschen festgenommen. Dem Polizeisprecher zufolge gab es in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zudem zwei Hausdurchsuchungen. Der «Kurier» berichtete, es handele sich um Kontaktadressen des mutmaßlichen Attentäters. Widerstand geleistet habe niemand. Der in Wien erschossenen Attentäter ist nach Angaben von Österreichs Innenminister Karl Nehammer ein Islamist mit Wurzeln in Nordmazedonien. Nehammer sprach von umfangreichen Razzien im Umfeld des Täters. Dabei seien mehrere Personen festgenommen worden. 10:57 Um 12.15 Uhr wird Bundeskanzler Kurz am Tatort einen Kranz in Gedenken an die Todesopfer niederlegen.

Polizei geht von "mindestens einem Täter" aus

Ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelt, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, so Innenminister Nehammer. Die Polizei geht derzeit von "mindestens" einem Täter aus. Nach ihnen wird gefahndet. Der oder die Täter haben während des Angriffs Gewehre verwendet.

Die Wohnung des getöteten Attentäters wurde aufgesprengt und durchsucht. Er soll nach Polizeiangaben keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen haben. Der Mann sei mit einem Gewehr, mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen.

Eine Zeugin beschreibt den Zeitpunkt, als die Schüsse fielen: "Irgendwann fingen die Schüsse an und wir wussten erst nicht, was das war. Auf einmal sind alle Leute gerannt, es saßen Menschen draußen, die sind dann auch gerannt. Dann wurde wieder geschossen, diesmal näher, so dass wir auch anfingen, wegzulaufen. Weil wir nicht wussten, ob wir in die richtige Richtung liefen, rannten wir in ein Hotel und haben uns dort versteckt."

Am Morzinplatz, Salzgries, Seitenstettengasse, Graben, Bauernmarkt und Fleischmarkt sollen nach Behördenangaben auf Menschen geschossen worden sein.

Innenminister Nehammer warnt: "Bitte bleiben Sie Zuhause!"

Einer der Tatorte befindet sich in der Nähe einer Synagoge. Ob sie Ziel des Angriffs war, ist noch unklar. Die Suche nach einem der Täter läuft noch. Die Polizei hat davor gewarnt in die Innenstadt zu gehen. Die Schulpflicht ist am Dienstag in Wien ausgesetzt, sagte Innenminister Nehammer auf der Pressekonferenz am Montagmorgen.

Innenminister Karl Nehammer: "Wenn es möglich ist, außer es sind berufliche Gründe und andere wichtige Gründe für Sie so entscheidend, dann bitte, bleiben Sie Zuhause!"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte kurz nach Bekanntwerden des Anschlags auf Deutsch, dass die Franzosen "den Schock und die Trauer des österreichischen Volkes teilen". Nach Frankreich sei ein befreundetes Land angegriffen worden. "Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben."

In Frankreich hatte es in den letzten Wochen drei Anschläge gegeben, die Ermittler gehen jeweils von einem islamistischen Hintergrund aus.

Im O-Ton: Innenminister Nehammer und Vertreter der Sicherheitsorgane zum Stand der Ermittlungen