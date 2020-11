LIVE US-Wahl 2020: Joe Biden und Kamala Harris vor Fans in Delaware

In den USA - vor allem in den großen Städten - feiern Zehntausende den Wahlsieg von Joe Biden. Am Times Square in New York gab es Freudentränen bei zahlreichen Menschen.

Auch vor dem Weißen Haus in Washington versammelten sich Trump-Gegner - sie feierten auf der Straße, die zuvor in "Black Lives Matter" Avenue umbenannt worden war.

Am spatën Samstagnachmittag mitteleuropäischer Zeit gaben die 20 Wahlleute für Pennsylvania den Ausschlag und sicherten dem demokratischen Herausforderer die Mehrheit. Joe Biden hatte in Pennsylvania seinen Vorsprung gegenüber Amtsinhaber Donald Trump weiter ausgebaut.

Dann ging auch Nevada an Joe Biden. Dort ging es um 6 Wahlleute.

Donald Trump hat in einer Mitteilung seine Absicht erklärt, gerichtlich gegen die Wahlergebenisse vorzugehen. Zuvor hatte er in einer Wutrede im Weißen Haus gewettert, wenn die "rechtmäßigen Stimmen" gezählt würden, hätte er die Wahl gewonnen. Einige TV-Sender schalteten ab, als der US-Präsident bei der Pressekonferenz immer wütender wurde.

In Wilmington in Delaware warteten seine Anhänger auf Joe Biden.

10:22 Willkommen zu unserem Ticker zu den US-Wahlen. Wenn Sie darin weiter herunterscrollen, finden Sie viele interessante Infos und die Diskussion in den sozialen Medien - mit Videos. 02:59 Alle - auch die kleineren Kinder - tragen Masken und bestaunen das Feuerwerk. 02:58 Mit dabei ist auch die Nichte von Kamala Harris, die in einem Video mit der Tante in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt hatte. 02:57 Kamala Harris und ihr Mann kommen dazu - im Konfettiregen. 02:56 Nach der Rede steht Joe Biden zusammen mit seiner Frau Jill - und dann mit der gesamten Familie auf der Bühne des Chase Center in Wilmington. 02:55 "Lasst uns das Land sein, das wir sein wollen", sagt Joe Biden. Er erinnert an seine Großeltern. Gott möge Amerika schützen. Zuvor hatte Biden der Opfer der Coronavirus-Krise gedacht. 02:53 Amerika sei ein großartiges Land, in dem niemand zurückgelassen werden dürfe. 02:52 Es gehe um den Kampf um die Seele Amerikas. Biden sagt, die ganze Welt beobachte heute Abend Amerika. Es gehe nicht um die Macht, sondern darum, ein Vorbild zu sein. Jeder sollte die Möglichkeit bekommen, seine Träume zu verwirklichen. 02:51 Biden erinnert an Lincoln und JFK - und an das Versprechen YES WE CAN von Barack Obama. 02:50 Zu viele Träume seien zu lange verschoben worden.

In diesem Jahr lag die Zahl der vorzeitigen Stimmabgaben bei 102 Millionen - ein Rekordwert

Nach dem Prinzip "The Winner Takes It All" gehen alle Stimmen aus einem Bundesstaat am Ende an einen der beiden Kandidaten - allerdings über die Wahlleute. Jedem US-Bundesstaat steht eine bestimmt Anzahl an VertreterInnen im "electoral college" zu, das dann den US-Präsidenten wählt.

Die Swing States sind Bundesstaaten, die nicht traditionsgemäß an die Republikaner oder die Demokraten gehen.

Wer 270 Stimmen der Wahlleute im Wahlgremium auf sich vereint, wird Präsident der USA.

Demokraten können Kongressmehrheit verteidigen

Es ging bei diesen Wahlen auch um die Mehrheit in den beiden Kongresskammern, die ebenfalls für die politische Zukunft der USA entscheidend sind. Die Demokraten konnten ihre Mehrheit im Kongress verteidigen.

