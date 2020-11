Corona-Sorgen in Dänemark und Schweden - Euronews am Abend am 11.11.

🙂 Guten Abend!

🇩🇰 Im Foto eine Familie aus Nord-Jütland vor dem Test. Zum Schock über die schrecklichen Bilder der toten Nerze gerät die Regierung in Dänemark in die Kritik. Die toten Nerze werden von Baggern in Gräben geworfen.

Gräben für tote Nerze in Holstebro Morten Stricker/Morten Stricker

🇸🇪 In Schweden warnt Ministerpräsident Stefan Löfven, es könne bald "pechschwarz" aussehen. Denn das Land steckt mehr und mehr in der Coronakrise.

Sehr viele positive Tests und viele, viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind in Quarantäne.

🇫🇷 In Frankreich, Belgien und anderswo ist heute Feiertag - in Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs. Wie lang ist das jetzt gleich her?

🚚🚛🚚 Eins ist nach dem Brexit schon so gut wie sicher: Kilometerlange LKW-Staus.

🛥 Vor Zypern sind ein griechisches und ein türkisches Schiff zusammengeprallt.

🇺🇸 Wer wird was in Bidens neuer Regierung - oder wer könnte was werden.

🐣 "Wir dürfen keine Weicheier sein" - diesen Spruch hat ein Präsident an Joe Biden gerichtet. Wer war's?

🌈 Sprüche machen wir jetzt keine mehr - sagen nur TSCHÜSS, bis morgen!