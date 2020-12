100 Festnahmen in Minsk

no comment

In der Hauptstadt von Belarus, in Minsk, sind rund 100 Menschen festgenommen worden. Zusammen mit anderen hatten sie am Sonntag gegen die Regierung demonstriert. Seit Monaten gehen Menschen dort gegen die Wiederwahl des langjährigen Machthabers Lukaschenko auf die Straße. Die Demonstranten hatten sich auf mehrere Gruppen verteilt.