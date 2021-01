"Madame VP": Golden State Warriors ehren Kamala Harris

Geschenke zu Amtsantritt hat Kamala Harris schon so einige bekommen, aber dieses wird einen besonderen Platz in ihrem Büro einnehmen.

Ein Trikot der Golden State Warriors mit der besonderen Aufschrift Madame VP. So ehrt das NBA-Team den Aufstieg der kalifornischen Senatorin zur ersten Person of Color als Vize-Präsidentin.

Madame VP war sichtlich begeistert. Na klar werde sie das im Office aufhängen.

"Wir alle verstehen, dass eine Menge Arbeit auf sie zukommt", so der Starspieler der Warriors, Steph Curry bei einer Pressekonferenz. "Aber das Präsidentenamt hat meiner Meinung nach einen Schritt in die richtige Richtung getan. Wie Sie wissen, waren wir 2017 und 2018 nicht im Weißen Haus. Könnte gut sein, das in diesem Jahr die Lakers die Ehre haben. Wie auch immer, das war schon mal ein großer tag heute."

Beim Spiel gegen die San Antonio Spurs am Abend der Amtseinführung trugen die eigentlich in San Francisco angesiedelten Warriors Trikots mit der der Aufschrift "Oakland". Eine zusätzliche Hommage an Harris. Und siegten prompt 121 zu 99.

Das Team ist seit 2019 wieder im kalifornischen San Francisco beheimatet, nachdem es zuvor viele Jahre im benachbarten Oakland gespielt hatte.