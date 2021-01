Neue Variante in Frankfurt, Reiseverbot in Belgien - Corona am 22.01.

Frankreich verlangt von per Flug Einreisenden ab Sonntag einen negativen PCR-Test, dabei hat die Europäische Union allen Bürgerinnen und Bürgern von nicht dringend notwendigen Reisen abgeraten. Das gilt als eine Warnung für die Februar-Ferien - wegen der steigenden Zahlen von Neuinfektionen vor allem durch die Mutationen.

Laut Medienberichten will die Regierung in Belgien Reisen und Ausflüge bis zum März verbieten. Das Land war besonders schlimm von der zweiten Welle des Coronavirus betroffen.

Großbritannien denkt daran, die Grenzen komplett zu schließen, da die Lage in den Krankenhäusern trotz leicht sinkender Corona-Zahlen dramatisch bleibt. 10 Prozent der Covid-Patientinnen und Patienten werden wegen Bettenmangel von einem Krankenhaus in ein anderes verlegt.

Brasilianische Variante am Flughafen Frankfurt

In Deutschland ist jetzt auch die brasilianische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Ein Mann traf am Donnerstag mit einem Flug aus Brasilien infiziert in Frankfurt ein. Die Virologin Sandra Ciesek erklärte im HR, das Ergebnis der Sequenzierung stehe noch nicht fest. Die positiv getestete Person sei isoliert worden, die anderen Passagiere würden von den Gesundheitsämtern informiert und müssten ebenfalls in Quarantäne.

Auf der Pressekonferenz in Berlin gab sich Gesundheitsminister Jens Spahn dagegen eher optimistisch.

Eines der Coronavirus-Sorgenkinder in Europa ist Portugal mit der derzeit höchsten 7-Tage-Inzidenz und der höchsten Sterberate weltweit. Deshalb bleiben Schulen und Kitas mindestens zwei Wochen lang geschlossen.