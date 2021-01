no comment

Auf und am Puschkin-Platz in Moskau hielten Menschen eine Kundgebung ab, zu der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Gefolgsleute aufgerufen hatten und die von den Behörden nicht genehmigt worden war. Behördenangaben nach versammelten sich dort rund 4000 Menschen. Auch in anderen Städten des Landes gab es Demonstrationen.