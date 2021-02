5 Dinge, die Sie zum 55. Super Bowl wissen müssen

Beim 55. Super Bowl haben die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes (25) gegen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady verloren. NFL-Ikone Tom Brady (43) hat den Super Bowl zum siebten Mal gewonnen. Bei der Siegesfeier stand er mit seiner Frau und den beiden Kindern im Konfettiregen.

Der Super Bowl sollte nach einem Jahr mit vielen Konflikten für die Einheit der USA stehen. In der NFL war die Black Lives Matter-Bewegung - mit dem Fall Colin Kaepernick - seit Jahren unterdrückt worden. Erst in den vergangenen Monaten gestanden die Funktionäre Fehler ein.

US-Präsident Joe Biden wollte sich den Super Bowl zu Hause im US-Bundesstaat Delaware im TV anschauen. Das teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Biden war am Freitag von Washington aus nach Wilmington in Delaware aufgebrochen, um das Wochenende dort mit seiner Familie zu verbringen.

Was war wegen Corona anders?

Normalerweise waren für das NFL-Finale 75 000 Zuschauer eingeplant, doch wegen der Corona-Pandemie hat die National Football League nur 25 000 Zuschauer zugelassen.

7500 davon waren bereits geimpfte Menschen, die im Gesundheitswesen der USA arbeiten und denen so Dankbarkeit gezeigt werden soll.

Das Raymond James Stadion in Tampa, Florida Charlie Riedel/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Konflikt der Generationen: das Duell der Quarterbacks

Alle Augen sind bei diesem Superbowl auf das Generationen-Duell der beiden Quarterbacks Tom Brady (43) und Patrick Mahomes (25) gerichtet. Mit den New England Patriots hat Tom Brady 2002 seinen ersten Super Bowl gewonnen - damals war Patrick Mahomes gerade 6 Jahre alt.

Dass die Kansas City Chiefs es wieder ins Finale geschafft haben, liegt aber auch und vor allem an der guten Saison des kreativen Superstars Patrick Mahomes.

2020 hatten die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen.

Patrick Mahomes (links) und Tom Brady (rechts) AP/NFL

Wer ist Tom Brady?

Für Tom Brady ist es der zehnte Super Bowl seiner Karriere, er ist 18 Jahre älter als Mahomes, mit dem brasilianischen Model Gisele Bündchen verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder. Brady ist schon jetzt der erfolgreichste NFL-Profi der Geschichte, er hat den Super Bowl bereits sechs Mal gewonnen.

Tom Brady mit seiner Frau Gisele Bündchen Mark Humphrey/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Ein Schatten in der Karriere der NFL-Ikone der Superlative ist das sogenannte "Deflate Gate" im Jahr 2015. Dabei wurden Spiele durch nicht genug aufgepumpte Bälle manipuliert, wegen Mitwisserschaft wurde der berühmte Quarterback für mehrere Matches gesperrt.

Im März 2020 hatte Tom Brady sein Team, die New England Patriots, verlassen, um mit den Tampa Bay Buccaneers den Neuanfang zu wagen.

Auf Twitter zeigt Bray auch den T-Mobile-Clip, in dem er zu sehen ist, der aber beim Super Bowl wohl nicht laufen soll.

Tom Brady achtet penibel auf seine Ernährung, so schwört er auf Avocado-Eis und ist neben seiner Karriere als Profisportler auch als Fitness-Berater tätig.

Tampa Bay Buccaneers-Coach Bruce Arians mit Tom Brady im Januar 2021 Brett Duke/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Wer ist Patrick Mahomes?

Nach der Niederlage im Super Bowl will Patrick Mahomes nach Rücksprache mit den Ärzten der Kansas City Chiefs am Montag über eine wahrscheinlich notwendige Operation am Zeh entscheiden. «Wir schauen es uns morgen an und treffen eine finale Entscheidung, ob eine Operation notwendig ist oder nicht», sagte der Quarterback nach dem 9:31 gegen die Tampa Bay Buccaneers am Sonntagabend (Ortszeit). Mahomes spielte schon das Halbfinale gegen die Buffalo Bills mit der Zehenverletzung. Er könne das daher nicht als Entschuldigung für die Leistung gelten lassen, betonte Mahomes. «Wenn du Football spielst, spielst du auch mit Verletzungen.»

Den Chiefs gelang kein Touchdowns gegen die Buccaneers, alle neun Punkte kamen durch Field Goals. Der Titelverteidiger kassierte viele Strafen und machte viele Fehler. «Ich glaube nicht, dass wir heute auf derselben Wellenlänge waren», urteilte Mahomes über sich und seine Mitspieler im Angriff. «Die waren einfach besser als wir. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll.»

Der 1 m 91 große Patrick Mahomes hätte auch als Basketballer Karriere machen können. Auf der Whitehouse High School in Texas galt er als sehr talentierter Spieler.

Weil sein Arbeitgeber Angst hat, dass sich der Superstar verletzt, darf Patrick Mahomes derzeit aber kein Basketball spielen.

Patrick Mahomes Vater war Baseball-Spieler. Doch der Sohn entschied sich für Football und unterschrieb 2020 den bisher lukrativsten Vertrag aller Zeiten: 503 Millionen Dollar für 12 Jahre.

Patrick Mahomes bei der Ankunft in Tampa in Florida Charlie Riedel/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Welche Stars traten auf?

Der Super Bowl ist das größte Einzelsport-Ereignis der Welt, bei dem die Gesangseinlagen und die TV-Werbung weltweit Beachtung finden.

Die Poetin Amanda Gorman trug ein Gedicht zu Ehren von drei Helden der Corona-Pandemie vor.

Wegen der Corona-Pandemie kostet die Werbung in diesem Jahr etwa genausoviel wie 2020.

Die US-Nationalhymne wurde von Country-Sänger Eric Church und der Soulsängerin Jazmine Sullivan gesungen, die Halbzeitshow bestritt The Weeknd aus Kanada.