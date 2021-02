In Frankreich sollen Menschen, die schon an Covid-19 erkrankt waren, nur mit einer Vakzin-Dosis geimpft werden.

Laut Gesundheitsministerium braucht das Immunsystem nur einen Booster, um Antikörper zu re-aktivieren.

In der Gegend um die ostfranzösische Stadt Metz breiten sich allerdings derzeit die Varianten des Coronavirus weiter aus - allein an einem Tag gab es in Frankreich 100 bestätigte Fälle der Mutanten.

Gesundheitsminister Olivier Veran war zu Besuch in Metz: "Einige Lokalpolitiker wollen einen sofortigen kompletten Lockdown für Lothringen oder Teile der Gegen. Andere wollen die Schulen früher schließen. In einer Woche beginnen hier die Ferien. Ich werde das Problem mit dem Erziehungsminister in Paris beraten."

In Ungarn wird jetzt Sputnik V verimpft

Ungarn ist das erste EU-Land, in dem der von den europäischen Behörden bisher nicht zugelassene russische Impfstoff Sputnik V verimpft wird.

Cecilia Muller von der ungarischen Gesundheitsbehörde sagt:

"Etwa 560 Ärzte haben in der Hauptstadt je fünf Personen für die Impfung ausgewählt. Rund 2.800 Dosen werden heute verimpft."

Tirol wegen Mutante abgeschottet

In Österreich dürfen die Menschen das Bundesland Tirol wegen der südafrikanischen Mutante nur noch mit einem negativen Test verlassen. Deutschland stoppt die Einreisen aus Tirol, Tschechien und der Slowakei ab Sonntag.

R-Wert in Großbritannien erstmals seit langem unter 1

In Großbritannien ist der R-Wert zum ersten Mal seit Juli auf unter 1 gesunken. Ein Symbol, das hoffen lässt.