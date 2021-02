Speeddating im Riesenrad: Valentinstag in Pandemiezeiten

Vielleicht klappt es ja noch kurz vorm Valentinstag mit dem Liebesglück: In Moskau können Singles im Riesenrad speeddaten. Die Frauen dürfen in den beheizten Kabinen sitzen bleiben, während die Männer dazusteigen. Sieben Minuten dauert die Fahrt, während der man sich kennenlernen kann. Eine nette Art, sein Glück zu versuchen, findet die Moskauerin Yevgenia Malyovannaya: "Ich habe nur gute Eindrücke. Es gab viele Überraschungen. Junge Männer sind sehr nett. Die Fahrt im Riesenrad war auch schön. Alles in allem, ist das eine sehr nette Aktion."

Ungarn: Auf Partnersuche im Supermarkt

In Corona-Zeiten sind die Möglichkeiten begrenzt, jemanden kennen zu lernen, da kann der Supermarkt schon mal zum Datingort werden. In einem Supermarkt in Budapest können sich Singles einen Korb nehmen, auf dem steht, dass sie jemanden suchen. "Ich finde die Idee niedlich, aber ich frage mich, wer sich traut, das zu machen", so Annamaria, Kundin. "Ich zum Beispiel bin Single, aber ich habe mich nicht getraut. Aber jetzt wo Sie mich gefragt haben, nehme ich mir vielleicht einen Korb."

In Médis an der französischen Atlantikküste können Verliebte Botschaften auf Werbetafeln senden. Die Stadt will damit in Pandemiezeiten ein bisschen Freude verbreiten.