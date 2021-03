Vor Bund-Länder-Gipfel: Lockdown soll bis Ende März verlängert werden

Einen Tag vor dem Bund-Länder-Treffen gibt es erste Informationen darüber, inwiefern die Schließungen und Kontaktbeschränkungen in Deutschland verlängert werden: Der Lockdown wird laut einer Beschlussvorlage, die mehreren deutschen Medien vorliegt, bis zum 28. März verlängert. Den Berichten zufolge wird er ab dem 8. März aber gelockert.

Was ist dann wieder erlaubt?

Es dürfen sich wieder mehr Menschen treffen, die nicht zusammen leben. Bis zu fünf Mitglieder aus zwei Haushalten sind erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet.

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sollen wieder öffnen dürfen. Die Erlaubnis gilt für alle Bundesländer gleichermaßen. Voraussetzung sind Hygienekonzepte und eine Begrenzung auf einen Kunden oder eine Kundin pro 20 Quadratmeter.

Neben Friseursalons dürfen auch andere sogenannte körpernahe Dienstleistungen wieder öffnen, so wie Fahr- und Flugschulen. Für KundInnen gilt allerdings, dass sie einen tagesaktuellen negativen Selbst- oder Schelltest vorweisen müssen.

Auch Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen wieder öffnen.

Maximal zehn Menschen dürfen draußen gemeinsam Sport treiben.

Es gilt eine Inzidenz-Notbremse: Die Regeln werden wieder verschärft, wenn ein bestimmter Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. Den Wert wollen Bund und Länder noch gemeinsam festlegen. Am Dienstagmorgen lag die Inzidenz laut Robert Koch-Institut bundesweit bei 65,4.

Woraus besteht die Teststrategie?

Bis Ende April soll ein Testplan in Kraft treten. Die Länder sollen sicherstellen, dass das Schul- und Kitapersonal sowie alle SchülerInnen sich zwei Mal pro Woche einen Schnelltest machen können.

Auch in Unternehmen sollen diejenigen, die nicht zu Hause arbeiten, die Möglichkeit bekommen, bis zu zwei Mal in der Woche einen Schnelltest machen können.

Zudem sollen alle BürgerInnen in Testzentren, Apotheken oder Praxen laut Konzept des Bundesgesundheitsministeriums zweimal wöchentlich kostenlos einen Antigen-Schnelltest machen lassen können - ab einem Tag im März, den Bund und Länder nun wohl nennen wollen. Getestete bekommen das Ergebnis schriftlich. Bei Schnelltests führt geschultes Personal das Wattestäbchen tief in Rachen und Nase.

Bei Selbsttest heißt es in der Anleitung eines von bisher drei zugelassenen Produkten: "Führen Sie die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in Ihr linkes Nasenloch ein. Stellen Sie sicher, dass sich die gesamte Tupferspitze in Ihrem Nasenloch befindet (2 - 4 cm tief). Führen Sie den Tupfer nicht weiter ein, wenn Sie einen Widerstand spüren. Rollen Sie den Tupfer mindestens 5 Mal gegen die Innenseiten Ihres Nasenlochs." Dauer bis zum Ergebnis: 15 Minuten. Die Virologin Sandra Ciesek meint: «Ich glaube, einen Abstrich aus der vorderen Nase bekommt jeder hin.»