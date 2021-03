Suezkanal: "Ever Given" kommt frei

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden.

Der 400 Meter lange Frachter sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime Dienstleister Inchcape Shipping am frühen Morgen mit.

Schiff ist frei - Kanal noch nicht

Wann die "Ever Given", die in nördlicher Richtung auf dem Weg nach Rotterdam im Kanal unterwegs war, ihre Fahrt fortsetzen kann, war nach der Erfolgsmeldung zunächst unklar. Ebenso ist offen, wann die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann.

Die Hilfs- und Bergungsteams am Suezkanal hatten mit Schleppern und Baggern über Tage versucht, das Schiff eines japanischen Eigentümers zu befreien.

Tagelanges Warten: Schaden für die Wirtschaft

Das Schiff war am Dienstag bei der Durchfahrt des Kanals auf Grund gelaufen - seitdem blockiert es die Durchfahrt. Rund 370 Schiffe warten mittlerweile an beiden Enden der Wasserstraße. Darunter sind auch 25 Öltanker - der wirtschaftliche Schaden wächst.

Ersten Ermittlungen zufolge sei "starker Wind" die Ursache für die Havarie gewesen, hieß es. Laut dem Vorsitzenden der Kanalbehörde Admiral Usama Rabi könnte allerdings auch "menschliches Versagen" oder ein technischer Defekt zum Unfall geführt haben.