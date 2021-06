Euro 2020: Wer kommt weiter? Wer spielt an diesem Dienstag?

Feierstimmung herrscht an diesem Montag in Amsterdam nach dem 3 : 0 des niederländischen Teams gegen Nordmazedonien: die Niederlande haben bisher kein einziges Match der EM verloren und stehen konkurrenzlos an der Spitze in Gruppe C.

Doch auch Österreich hat sich für das Achtelfinale qualifiziert - und trifft im nächsten Spiel auf Italien.

Dänemark feiert seinen ersten Sieg dieser Fußball-EM - das Team setzte sich in Kopenhagen fulminant 4 zu 1 gegen Russland durch und schickt damit die russische Nationalmannschaft nach Hause.

Tabellenführer in Gruppe B ist Belgien. Die roten Teufel gewannen an diesem Montag gegen Finnland. Das Stadion in St. Petersburg erstrahlte dann in den Farben der belgischen Flagge.

An diesem Dienstag um 21 Uhr spielt in Gruppe D im Wembley Stadion Tschechien gegen England

und ebenfalls um 21 Uhr Kroatien in Glasgow gegen Schottland.

Nur die bestplatzierten Gruppen-Dritten qualifizieren sich ebenfalls für das Achtelfinale.