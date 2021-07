Bangkok: Feuerwehr stellt Python in Park sicher

In Bangkok hat die Polizei eine 3,5 Meter lange und 35 Kilogramm schwere Python in einem Park sichergestellt. Ein Feuerwehrmann berichtete, während der laufenden Regensaison seien solche Aktionen für ihn Alltag, er berge derzeit ein bis zwei Schlangen pro Tag. Die vermehrte Präsenz von Schlangen in dicht besiedelten Gebieten in den vergangenen Jahren wird darauf zurückgeführt, dass Wildgebiete urbanisiert werden.