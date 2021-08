Flucht vor den Taliban und ein bisschen Widerstand

Truppen trainieren in Afghanistans letzter Anti-Taliban-Hochburg Panjshir. Anfang dieser Woche hatte der Sohn des verstorbenen, berühmten Anti-Taliban-Befehlshabers Ahmad Shah Massoud zu neuem Widerstand aufgerufen. In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem behauptet wird, Massouds Sohn habe „dem neuen islamischen Emirat die Treue erklärt“.

Ein Flugzeug der britischen Royal Air Force mit Evakuierten aus Afghanistan traf am Samstag in England ein. Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, dass Großbritannien in diesem Jahr 5.000 afghanische Flüchtlinge aufnehmen werde.

Einhundert Afghanen sind auf dem Flughafen Rom gelandet. Nach Angaben des italienischen Verteidigungsministers sind seit Beginn der Evakuierungsmaßnahmen mehr als 1.500 Afghanen in Italien eingetroffen.

In Deutschland sind zahlreiche weitere Menschen aus Afghanistan auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz angekommen. Insgesamt seien es über 2.300 Personen. In den kommenden Tagen werden weitere Flüge erwartet.

Tausende haben am Samstag im Zentrum Londons gegen die Übernahme Afghanistans durch die Taliban demonstriert und ihre Solidarität mit den Afghanen bekundet, die gegen das neue Regime in Kabul sind. Die Demonstranten marschierten vorbei an der Downing Street, dem Amtssitz von Premierminister Boris Johnson.

Der britische Regierungschef sah sich in dieser Woche heftiger Kritik am Umgang seiner Regierung mit der Krise in Afghanistan ausgesetzt, da Großbritannien, die Vereinigten Staaten und andere westliche Verbündete darum kämpfen, ihre Bürger und andere Personen aus Kabul zu evakuieren.