Die Welt verurteilt die Selbstmordattentate von Kabul

Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, ab er die Terroristen hatten es auf Menschen abgesehen, die vor den Toren des Flughafens warteten und auf ihre Ausreise hofften. Sie wollen Sicherheit und Freiheit für sich selbst und deshalb ist dies ein absolut schrecklicher Angriff in einer sehr, sehr angespannten Situation und ich denke in diesen Minuten an die Opfer und ihre Familien.