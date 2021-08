Kurzsichtige Kinder Dank Online-Schule und zu wenig Tageslicht

Zeit im Freien ist so wichtig, weil natürliches Licht für das Wachstum unserer Augen und die Entwicklung der Kurzsichtigkeit wichtig ist. Wir raten, nicht bei schwachem Licht oder in einer düsteren Umgebung zu lesen. Wir lesen immer mit Beleuchtung, so dass auch die Umgebung heller ist. Noch besser ist es, wenn bei Tageslicht am Fenster gelesen wird, damit die Umgebung heller ist. Das wirkt der Entwicklung von Kurzsichtigkeit entgegen.