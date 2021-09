Berlin bunt belichtet

Passend zur Jahreszahl um 20:21 Uhr wurde am Freitagabend auf die Knöpfe gedrückt: Das Berliner Lichterfest hat begonnen. Einige der bekannten Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt werden bis zum 12. September jeden Abend angestrahlt und lichtmalerisch mit bunten Farben, Mustern und Bildern überzogen.

Zum 17. Mal findet die Veranstaltung in Berlin statt, in diesem Jahr wurde der Leitgedanke ausgegeben, die Zukunftsgestaltung künstlerisch darzustellen. Rund 70 Gebäude in der Stadt werden belichtet, eigener Angabe nach will das Veranstaltungsunternehmen des Berliner Lichterfests die bunte Schau als Aufruf für mehr Nachhaltigkeit, ein Wir-Gefühl, Menschlichkeit, Achtsamkeit und für ein Bewahren der kulturellen Vielfalt verstanden wissen.