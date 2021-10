no comment

Schwindelfreie Tourist:innen und Einheimische können ab sofort eine neue ganz besondere Aussicht auf New York genießen: Auf dem "One Vanderbilt"-Wolkenkratzer hat eine neue gläserne Aussichtsplattform eröffnet. Spiegel sorgen dafür, dass die Besucher:innen die Aussicht wirklich aus allen Winkeln erleben können. Ein gläserner Aufzug, der an der Außenseite des Gebäudes hochfährt, transportiert die Mutigen auf eine Höhe von über 360 Metern.