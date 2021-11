Macht von Polens Justizminister verstößt gegen EU-Recht (EuGH-Urteil)

Er ist Justizminister und Generalstaatsanwalt zugleich und kann Richter an höhere Strafgerichte abordnen und diese Entscheidung jederzeit revidieren: Laut EuGH ist die Macht des polnischen Justizministers nicht mit EU-Recht vereinbar.

Damit hat das Gericht in Luxemburg entschieden, dass ein weiterer Teil der polnischen Justizreform gegen EU-Recht verstößt.

In einer Mitteilung schrieb das Gericht: "Die in Polen geltende Regelung, nach der der Justizminister, der gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist, Richter an Strafgerichte höherer Ordnung abordnen und eine solche Abordnung jederzeit beenden kann, ist unionsrechtswidrig".

Ende Oktober war Polen bereits zu einer Strafzahlung von einer Million pro Tag verurteilt worden, weil die Entscheidungen des EU-Gerichts zur Justizreform in Polen nicht beachtet wurden.

Dabei ging es insbesondere um die Anordnung, die Arbeit der umstrittenen Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern zu stoppen. Die Tätigkeit ist nach Ansicht der Luxemburger Richter nicht mit EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar.

Entscheidung zu Ungarn

Bezüglich des sogenannten "Stop-Soros"-Gesetzes des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban entschied der EuGH auch, dass dieses gegen EU-Recht verstößt.

Das Gesetzespaket war zuvor auch auf politischer EU-Ebene verurteilt worden. Durch die enthaltenen Änderungen des ungarischen Strafgesetzbuches drohen Flüchtlingshelfern Polizeigewahrsam oder Haftstrafen bis zu einem Jahr. Außerdem ist ihnen künftig der Zugang zur Schengen-Außengrenze Ungarns in einem acht Kilometer breiten Streifen untersagt.

