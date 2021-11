Frankreichs Premier Castex hat Corona

Frankreichs Premierminister Jean Castex ist nach Angaben seines Büros positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Agenda des Premiers werde in den kommenden Tagen so angepasst, dass er seine Aktivitäten in Isolation fortsetzen könne, teilte sein Büro der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit.

Castex war zuvor aus Brüssel nach Paris zurückgekehrt, wo er seinen Amtskollegen Alexander De Croo getroffen hatte.

An einem Krisentreffen zu Ausschreitungen im französischen Übersee-Département Guadeloupe am Montag nahm der Premierminister bereits nur per Video teil. In Frankreich stiegen die Corona-Zahlen zuletzt wieder deutlich an. Die Inzidenzen liegen aber deutlich unter den Werten in Deutschland.