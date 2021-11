Johnson fährt auf Strom ab: Ladegeräte für Elektrofahrzeuge werden in Neubauten Pflicht

Ladegeräte für Elektrofahrzeuge werden in Großbritannien ab kommendem Jahr in Neubauten Pflicht. Nach dem Willen der Regierung sollen in dem Land ab dem Jahr 2030 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verboten sein.

„Der Absatz von Elektroautos in Großbritannien steigt jährlich um 70 Prozent. 2030 stehen wir im Markt der neuen Fahrzeuge mit Kohlenwasserstoff-Antrieb vor anderen europäischen Ländern an der Spitze", sagte Premierminister Boris Johnson.

Derzeit gibt es landesweit rund 25 000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Schätzungen zufolge braucht es bis 2030 in Großbritannien zehnmal so viele.

Die britische Wirtschaft müsse an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst werden, so Johnson, dafür seien erhebliche Geldmittel aufzubringen, um diese in Wissenschaft und die technische Entwicklung zu stecken, betonte der britische Regierungschef.