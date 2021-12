Ein japanischer Milliardär, sein Gast und ein russischer Kosmonaut sind nach 12 Tagen auf der Internationalen Raumstation sicher zur Erde zurückgekehrt. Sie landeten in einer russischen Sojus-Kapsel in der Steppe von Kasachstan.

Die beiden Japaner waren die ersten selbstzahlenden Touristen, die die Raumstation seit 2009 besuchten. Der mit Mode reich gewordene Unternehmer plant bereits den nächsten Aussflug ins All – er hat einen Vorbeiflug am Mond an Bord von Elon Musks Starship gebucht. Die Mission soll 2023 stattfinden, in Planung ist die Fortsetzung eines Ratgebers, an dem der Milliardär arbeitet, Titel: 100 Dinge, die man im Weltraum tun kann.