Kinder in Olpe versehentlich mit Moderna statt BioNtech geimpft

Gesundheitsminister Karl Lauterbach schließt einen Lockdown über Weihnachten wie in den Niederlanden in Deutschland aus. Er arbeite mit dem Krisenstab an Notfallplänen, um kritische Infrastruktur beispielsweise Feuerwehr und Polizei auch bei vielen Erkrankten - wie gerade in London - sicherzustellen. Der Corona-Expertenrat hatte rasche Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen Omikron vorgeschlagen.