Omikron "für Kinder besonders bedrohlich": Fast 70.000 Neuinfektionen in Deutschland

Am Tag nach der Amtsübernahme durch die neue Regierung in Deutschland meldet das Robert Koch- Institut 69 601 Neuansteckungen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden und mit 527 wieder viele Todesfälle.

Durch die niedrigeren Zahlen der vergangenen Tage ist die 7-Tage-Inzidenz deutlich auf 338 ,1 gesunken. Allerdings gab es Zweifel daran, dass die Gesundheitsämter es noch schaffen, alle Fälle zu melden.

Die Coronazahlen der deutschen Landkreise am 9. Dezember 2021 Internetseite des Robert Koch-Institut

Die Impfquote in Deutschland liegt mit 68,5 Prozent im EU-Vergleich weiterhin niedrig.

Wie gefährlich wird Omikron?

Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Mittwochabend: "Wir brauchen eine allgemeine Impf-Pflicht. Denn wir werden es nicht schaffen, mit einer Variante wie Omikron klarzukommen, wenn wir so große Impflücken haben, wie wir befürchten müssen, wenn wir ohne Impfpflicht in eine solche Lage hineingehen."

Und weiter: "Wir müssen davon ausgehen, dass gerade die Omikron-Variante für Kinder besonders bedrohlich ist - das ist leider so - dass die Omikron-Variante sich nicht nur schneller verbreitet, sondern leider auch Kinder stärker befällt und somit auch zu mehr Krankenhauseinweisungen führen wird."

Der Leiter des DIVI-Intensivregisters Christian Karagiannidis schreibt auf Twitter: "Jetzt ist die entscheidende Frage wieviele Infizierte mit Omikron intensivpflichtig werden. Bei Delta liegen wir im Moment weiter bei etwa 0.6%. Ich hoffe sehr dass dies bei Omikron deutlich niedriger liegt."

Besonders angespannt ist die Lage weiterhin im Osten Deutschlands. Im sächsischen Landkreis Meißen liegt die 7-Tage-Inzidenz über 2.500, im thüringischen Hildburghausen bei über 1.600. Der Landrat des Kreises Hildburghausen, Thomas Müller (CDU) forderte laut Südthüringen.de von der Landesregierung mehr Impfstoff, mehr mobilie Impfteams und mehr Tests. Müller schrieb, die Situation laufe komplett aus dem Ruder. Hildburghausen hat mit unter 50 Prozent die niedrigste Impfquote in ganz Thüringen.

In einem Pflegeheim in Rudolstadt in Thüringen sind nach Angaben der FAZ 28 der 147 Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19 verstorben. Ein Drittel der älteren Menschen der Residenz war nicht gegen Covid-19 geimpft. Offenbar hatten es auch die Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner abgelehnt, diese gegen Covid-19 immunisieren zu lassen.

An diesem Donnerstag um 14 Uhr beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer zum ersten Mal in einer Videoschalte unter der Leitung des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Bei dieser Besprechung soll aber nicht ausschließlich über die Coronakrise gesprochen werden.

Am Mittwoch hatte Karl Lauterbach (SPD) die Amtsgeschäfte als Gesundheitsminister von Jens Spahn (CDU) übernommen. Im Kampf gegen die Omikron-Variante, aber auch gegen die hohe Zahl an Neuinfektionen setzt Lauterbach vor allem auf Booster-Impfungen.