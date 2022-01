Missbrauchsvorwürfe: Prinz Andrew (61) ist keine Royal Highness mehr

Eigentlich galt und gilt Prinz Andrew als der Lieblingssohn der Queen. Doch jetzt gibt der 61-Jährigen nach Missbrauchsvorwürfen in Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal in den USA alle militärischen Titel und auch den Titel als "Royal Highness" ab.

In einem Brief an die Queen hatten 150 ehemals hochrangige Militärs gefordert, Andrew seine Titel abzuerkennen. Sie schrieben: "Offiziere des britischen Militärs sind den höchsten Standards an Redlichkeit, Ehrlichkeit und ehrenhaftem Verhalten verpflichtet".

Der Forderung der Veteranen ist Queen Elizabeth II. nachgekommen.

Schon seit Monaten hatte Andrew keine öffentlichen Auftritte mehr absolviert.