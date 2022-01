Nach seiner erzwungenen Ausreise aus Australien ist Novak Djokovic am Montagmorgen in Dubai gelandet. Vom Team abgeschirmt und mit leichtem Gepäck verließ er den Flieger, der vorerst letzte Akt im Tennis-Drama um den Weltranglisten-Ersten aus Serbien.

Am Sonntag hatte das Bundesgericht in Melbourne auch seinen zweiten Einspruch gegen die Annullierung seines Visums abgelehnt - und damit die letzten Hoffnungen des ungeimpften Tennisstars auf einen zehnten Titel bei den Australian Open zerschlagen.

In Dubai, der Wirtschaftsmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate, müssen Reisende nicht geimpft sein, aber einen negativen PCR-Test vorweisen.

"Nole, du bist Serbiens Stolz" stand in der Nacht auf riesigen beleuchteten Plakatwänden in Belgrad. Die Enttäuschung daheim ist enorm. Eine "Schande" titelte die serbische Presse. Präsident Vucic sprach von "Schikane" und einer "Hexenjagd" gegen den Tennisspieler.

Er respektiere die Entscheidung und werde sich etwas Zeit nehmen, bevor er weitere Kommentare abgebe, hieß es in einer ersten Stellungnahme von Djokovic.

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung am Turnier in Melbourne teilnehmen, die Behörden hatten ihm aber die Einreise verweigert mit dem Argument, er könne ein gefährliches Signal an Impfgegner aussenden.

Die Richter wollten an diesem Montag ihre Urteilsbegründung bekannt geben.

Wohin die Reise für den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger von Dubai aus weitergeht, war zunächst unklar.