"Kaunas ist Kaunas": Litauen feiert seine Kulturhauptstadt 2022

Mit einer multimedialen Open-Air-Show hat das litauische Kaunas am Samstagabend feierlich sein Programm als Europäische Kulturhauptstadt 2022 eröffnet.

Hauptattraktion war eine spektakuläre Lichtshow mit Videoprojektionen auf der Fassade der Zalgiris Arena: Eine visuelle Zeitreise durch die wechselvolle Geschichte von Kaunas., das sich als Kulturhauptstadt neu erfinden und einen neuen Mythos schmieden.will.

Motto des Kulturhauptstadtjahres "From temporary to contemporary" - Von temporär zu zeitgenössisch".

Rund 40.000 Zuschauer wohnten dem Spektakel trotz klirrender Kälte bei.

Präsident Gitanas Nauseda sagte in seiner Eröffnungsrede: "In Litauen haben wir ein Sprichwort: "Kaunas ist Kaunas". Heute möchte ich es ein wenig anders ausdrücken. Kaunas ist Kultur, die Kultur Litauens und Europas".

Insgesamt sind mehr als 40 Festivals, 60 Ausstellungen und über 250 Kunst- uns Musikveranstaltungen geplant.

Darunter Ausstellungen weltbekannter Künstler wie William Kentridge, Yoko Ono und Marina Abramovic, sowie eine Theaterinszenierung von Robert WIlson.

Besucher betrachten Installation "Ex It" von Yoko im Gebäude der Zentralbank. AP Photo/Mindaugas Kulbis

Kentridge war eigens für das Auftaktwochenende nach Kaunas gereist und eröffnete persönlich seine Ausstellung "That which we do not remember". Auch eine Installation von Yoko Ono gibt es im Gebäude der Zentralbank schon zu sehen: 100 hölzerne Särge, aus denen Bäume hervorwachsen.

Neben Kaunas tragen 2022 auch Novi Sad in Serbien und Esch in Luxemburg den Titel als Europäische Kulturhauptstadt. In Novi Sad wurde das Kulturhauptstadtjahr am 13. Januar offiziell eröffnet. In Esch ist die große Eröffnungsparty für den 26. Februar geplant.