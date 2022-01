RKI: Omikron-Anteil liegt nun bei 95 Prozent - Zahl der Intensivpatienten steigt

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 1073,0 an. Eine Woche zuvor lag er noch bei 706,3. Die Inzidenz beschreibt die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Experten gehen von höherer Dunkelziffer aus

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Omikron ist nicht immer "mild"

Intensivmediziner sind angesichts der Wucht der Omikron-Welle besorgt. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, sagte der "Rheinischen Post", dass er mit Blick auf die "sehr hohen Inzidenzen" damit rechne, dass "die generelle Zahl der Patienten doch wieder deutlich steigen kann und sicherlich auch wird". Die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen sei zudem "sehr, sehr hoch", sagte Marx weiter. "Das zieht in der gesamten Klinik natürlich auch Kreise." Eine Ansteckung mit der Omikron-Variante verlaufe zwar häufig milder als mit der Delta-Variante, aber verharmlosen solle man das Ganze auf keinen Fall.

Wir sprechen hier nicht von einem Schnupfen. Es wird schwerwiegende Verläufe und auch Tote geben. Gernot Marx Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi)

Antigentests zur Freitestung

Zur Entlastung der Labore sollten für Corona-Freitestungen nach Ansicht des Labormediziners Karsten Mydlak auch anerkannte Antigentests verwendet werden dürfen.

Wir haben jetzt irgendwann eine Situation, wo man auch Mut zu solchen Lücken haben muss. Karsten Mydlak Leiter des Gemeinschaftslabors Cottbus MVZ

Um die Quarantäne zu verkürzen seien nach Expertenaussagen auch Antigentests geeignet. Freitestungen mit einem PCR-Test bei leichteren Verläufen würde die Kapazität der Labore nur "verstopfen", schätzte der Mediziner die Lage ein. Die Labore warteten nach den Beschlüssen der Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten der Länder auf eine Empfehlung der Experten.

Trotz Risikos setzt Gewöhnungseffekt ein

Die Zahl der Neuinfektionen bricht täglich neue Rekorde, doch die Menschen reagieren zunehmend gelassen. Der Psychologin Donya Gilan zufolge gewöhnen sich viele Menschen an die stetig steigenden Inzidenzen. "Es stellt sich so was wie eine Gewöhnung ein", sagte Gilan vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Das könne dazu führen, dass bestimmte Maßnahmen nicht mehr so streng befolgt werden. "Auf der anderen Seite hat es aber natürlich auch einen deeskalierenden Effekt, was Angst und Sorge betrifft." Laut Gilan setzt nach der langen Zeit in der Pandemie trotz des hohen Risikos ein Gewöhnungseffekt ein, wie er etwa auch bei Opfern anderer kritischer Lebensereignisse oder Katastrophen zu beobachten sei. Ob man angesichts der immer höheren Corona-Zahlen besonders sorgenvoll reagiere oder abstumpfe, hänge aber auch beispielsweise vom Grad der persönlichen Betroffenheit und Ängstlichkeit ab, so die Expertin.