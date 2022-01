"Wer soll das bezahlen?": Proteste gegen verzehnfachte Energiepreise im Kosovo

Im Kosovo haben hunderte Menschen gegen steigende Energiepreise demonstriert. Sie versammelten sich vor dem Parlament und forderten die Regierung auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Energiepreise im Kosovo gehören zu den niedrigsten in Europa, weil sie stark suventioniert werden. Die Regierung sagt, dass dafür künftig nicht mehr genug Geld da ist. Das Land muss etwa 40 Prozent seines Energiebedarfs mit Importen decken. Die Preise haben sich im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht.

Die Energiepreise hatten sich in diesem Zeitraum überall in Europa erhöht. Allerdings sind die Steigerungsraten nicht überall so hoch.