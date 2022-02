Corona-Trucker blockieren Parlament in Den Haag

Nach Kanada zieht der Corona-Protest auf Rädern auf durch europäische Städte. Fahrzeug-Konvois und Trucker blockieren Straßen und Gebäude in Paris und Den Haag.

Trotz Verbot rollt der sogenannte "Convoi de la Liberté" - der Fahrzeug-Konvoi der Freiheit - durch Paris. Tausende Gegner der Coronamaßnahmen sind auf einer Sternfahrt aus ganz Frankreich angereist, um die Hauptstadt lahmzulegen.

Mehr als 7.000 Polizisten sind im Einsatz, um die Blockaden zu verhindern. Am Samstagmorgen teilte die Polizei mit, dass sie bereits 95 Festnahmen vorgenommen und rund 50 Fahrzeuge angehalten hatte.

Mehrere hundert Fahrzeuge hatten gegen 10.00 Uhr die Ringautobahn erreicht, wo bis zum Vormittag 151 Strafzettel wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration ausgestellt wurden, wie die Polizei mitteilte. Auf Anweisung des Innenministers waren alle Versammlungen und Fahrzeug-Konvois in Zusammenhang mit dem "Convoi de la Liberté" verboten worden.

Die Bewegung hat sich nach dem Vorbild der Trucker-Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Kanada gebildet.

In Frankreich haben sich ihr eine bunte Mischung aus Gegnern von Präsident Emmanuel Macron und sogenannten "Gelbwesten" angeschlossen.

Entlang des "Convoi de la Liberté" entwickelt sich eine Volksfeststimmung, wie hier in Aix-en-Provence im Süden Frankreichs:

Und selbst in den französischen Überseegebieten machen die Menschen mit und organisieren "Freiheitskonvois", wie hier auf der Insel La Réunion:

Verkehrsbehinderungen und Slogans wie "Rutte, hau ab!"

Auch in den Niederlanden hat sich ein Trucker-Protest formiert. Lastwagen- und Traktorfahrer in Den Haag haben am Samstag mit mehreren Fahrzeugen den Zugang zum niederländischen Parlament blockiert.

Die Demonstration sorgte in der Stadt für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ging zunächst nicht gegen die vor dem Haager Binnenhof versammelten Fahrer vor.

Neben beiden Kammern des Parlaments befindet sich dort auch der Amtssitz von Ministerpräsident Mark Rutte. Demonstranten skandierten Slogans wie "Rutte, hau ab!" und "Genug ist genug!".

Die Behörden forderten sie auf, ihre Fahrzeuge auf dem nahegelegenen Freigelände Malieveld abzustellen. Dort ist am Sonntag eine Kundgebung gegen die Corona-Politik der Regierung geplant.