"Stoppt diesen Wahnsinn": Antikriegs-Demos in Europa

"Stoppt diesen Wahnsinn": In Berlin, Paris, Warschau und Den Haag protestierten Hunderte Menschen gegen die russische Invasion in der Ukraine. Unter Ihnen auch einige Russen, die sich klar gegen die Politik von Präsident Wladimir Putin stellen. Viele trugen die ukrainischen Farben. Ein deutscher Demonstrant sagte: "Es ist gut, dass sie Nord Stream 2 endlich gestoppt haben. Aber ich denke, es gibt noch mehr Sanktionen, die sie verhängen können. Und wir müssen darüber diskutieren, ob wir Waffen in die Ukraine schicken sollten. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht schon in den letzten Wochen getan haben."

In Paris versammelten sich ebenfalls mehrere hundert Menschen vor der russischen Botschaft. Auch hier die Forderung: "Stoppt den Krieg, wir wollen Frieden." Dieser Gedanke einte auch zahlreiche Demonstranten in Warschau. Einer von Ihnen sagte, die Welt stehe an der Seite der Ukraine und gegen Putin.

In Russland haben die Behörden hingegen gewarnt, dass sie jede "nicht genehmigte" Demonstration, die im Land gegen den Krieg in der Ukraine stattfindet, niederschlagen werden. Es gab bereits mehrere Festnahmen in Moskau und Sankt Petersburg.