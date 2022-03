Krieg in der Ukraine: Auch Kinder produzieren Molotow-Cocktails

Uschhorod (engl. Uzhgorod) liegt ganz im Westen der Ukraine - südlich von Lwiw (oder Lemberg) an der Grenze zur Slowakei. In einem Park der Stadt haben sich - wie fast überall in der Ukraine - Menschen zusammengetan, um Molotow-Cocktails zu basteln. Sie wollen dem russischen Angriffskrieg nicht tatenlos gegenüberstehen.

Seit Tagen kommen die russischen Truppen offenbar schlechter voran, als Moskau geplant hatte. Auch der mehr als 60 Kilometer lange Militärkonvoi, der auf US-Satellitenbildern zu sehen war, erreichte Kiew zunächst nicht.

Die ukrainische Agentur UNIAN verbreitet die Fotos der Familien und der einzelnen Freiwilligen, die dem Appell von Präsident Wolodymyr Selenskyj gefolgt sind und Widerstand leisten wollen gegen den Einmarsch der Truppen aus Russland.

Es gibt auch Videos, auf denen ältere Frauen in ihrem Garten nach Anleitungen aus dem Internet Molotow-Cocktails produzieren. Und in Uschhorod wird auch das Werfen geübt.

Training im Werfen von Molotow-Cocktails Viacheslav Ratynskyi/UNIAN

Die vielen eingesammelten Flaschen werden sortiert.

Viele Flaschen werden verarbeitet UNIAN VIACHESLAV RATYNSKYI

Wenn kein Krieg wäre, gäbe es in diesem Park auch ein Karussell.

Gemeinschaftliche Aktion in einem Park Nemesh Yanosh / UNIAN

Auch Kinder machen mit.

In anderen Regionen erstellen Ukrainerinnen und Ukrainer Tarn-Kleidung und Tarn-Netze, damit sich Kämpfer besser verstecken können.