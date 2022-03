Russland: Kundgebungen für und gegen Krieg in der Ukraine

Bei Protesten gegen den Krieg in der Ukraine sind in mehreren russischen Städten rund 3500 Menschen festgenommen worden. Diese Zahl nannte die russische Nachrichtenagentur TASS mit Berufung auf das Innenministerium. Die meisten Zugriffe der Polizei, nämlich 1700, gab es in Moskau. Laut Innenministerium waren die Protestveranstaltungen nicht genehmigt.

Im russischen Parlament war am Freitag ein Gesetz verabschiedet worden, das Haftstrafen von bis zu 15 Jahren vorsieht, wenn Personen nachgewiesen wird, Meldungen über die russische Armee verbreitet zu haben, die als falsch oder herabwürdigend eingestuft werden. Auch in Chabarowsk im äußersten Osten des Landes kam es zu einer Demonstration gegen den Krieg.

Ebenfalls in vielen Städten kam es zu Unterstützungskundgebungen für das vom Kreml als Sondermilitäreinsatz bezeichnete Vorgehen in der Ukraine. In Jekaterinburg und in Woronesch legten Menschen Blumen an Militärdenkmälern nieder.