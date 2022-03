Ackerbauland Ukraine: Wird jetzt der Weizen knapp?

Aufgrund des Krieges in der Ukraine drohen in manchen Ländern Hungersnöte. Insbesondere Staaten im Nahen und Mittleren Osten sowie in Ostafrika sind starken von Weizen-Einfuhren abhängig, die auch in großen Mengen aus der Ukraine stammen. Allein 80 Prozent des im Libanon verwendeten Weizens kommt daher.

Das Land verfügt über eine Ackerbaufläche von 32 Millionen Hektar, das ist mehr als die Gesamtfläche des Nachbarlandes Polen (rund 31,3 Millionen Hektar). Besonders der Süden und der Westen der Ukraine sind sehr fruchtbar.