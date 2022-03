Rücktritt vom Rücktritt: Tom Brady verschiebt Football-Rente

Die American-Football-Welt feiert einen Rücktritt vom Rücktritt: Tom Brady, hochdekorierter Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, hat seinen Eintritt in die Leistungssportrente verschoben und macht nun doch weiter.

Er habe gemerkt, dass er noch auf das Spielfeld und nicht auf die Tribüne gehöre, begründete der 44-Jährige seine Entscheidung, mit der er seinen vor sechs Wochen angekündigten Rückzug zu den Akten legte.

Brady nimmt also eine 23. Spielzeit in der NFL in Angriff. Siebenmal hat er das Meisterschaftsendspiel der US-Liga, den Super Bowl, gewonnen. Sechs Titel errang er mit den New England Patriots, einen mit seiner derzeitigen Mannschaft, den Tampa Bay Buccaneers.