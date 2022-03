Bundestag debattiert neue Corona-Regeln

Der deutsche Bundestag debattiert an diesem Freitag über die neuen Corona-Regeln, die bereits ab kommenden Sonntag in Kraft treten sollen. Nach der Diskussion stimmen die Bundestagsabgeordneten über die neuen Corona-Regeln ab. Am Mittag (12:30 Uhr) entscheidet dann noch der Bundesrat darüber.

Der Vorschlag sieht weitreichende Lockerungen vor. Allerdings ist der Vorstoß der Ampelkoalition umstritten. Kritik kam besonders von den Bundesländern.

Neue Corona-Regelungen umstritten

Die neue Regelung sieht einen sogenannten Basis-Schutz vor. Eine Maskenpflicht besteht demnach dann nur noch in Gesundheitseinrichtungen und dem öffentlichen Nahverkehr. In lokalen Hotspots mit besonders hohen Infektionszahlen können von den einzelnen Landesparlamenten gezielt einschränkende Maßnahmen getroffen werden.

Der neue Rechtsrahmen, der nötig wird, weil die derzeit geltende am Samstag endet, war am Donnerstag bei der Bund-Länder-Runde diskutiert worden. Von Länderseite kam parteiübergreifend Kritik an den Plänen der Bundesregierung. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, nannte die geplante Neuregelung "rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar". Das gelte vor allem für die Regelung zu "Hotspots" in kritischer Lage. Scholz hatte die Pläne verteidigt.

Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, bezeichnete die politische Debatte zwischen Bund und Ländern in den vergangenen Tagen als "chaotisch". Nach der Ministerpräsidentenkonferenz bleibe vollkommen unklar, nach welchen Kriterien die Politik die Corona-Lage bewerte, sagte Weigeldt gegenüber der "Rheinischen Post".

Ampel-Koalition verteidigt neuen Rechtsrahmen

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hingegen verteidigte die Pläne der Koalition. Fast alle Länder um Deutschland herum hätten ihre Corona-Maßnahmen ohne Probleme für ihr Gesundheitssystem gelockert, sagte er der "Augsburger Allgemeinen" an diesem Freitag. «Wir müssen den gleichen Weg gehen, sonst sind wir der Geisterfahrer in Europa», warnte der Liberale.

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die geplanten Lockerungen verteidigt. Dem deutschen Gesundheitssystem drohe nun keine Überlastung mehr, daher könne man nicht an den bundesweiten Einschränkungen festhalten. Er rief die Länder dazu auf, das neue Gesetz zu nutzen und nicht nur zu beklagen, "was alles nicht geht", mit Blick auf die Ministerpräsidenten der Länder.

Auch bei der Diskussion im Bundestag nannte der SPD-Politiker die neue Rechtsgrundlage einen Kompromiss, der richtig sei. Die Neuregelung gewährleiste, dass man überhaupt noch zielgerichtet reagieren können. Durch die Omikron-Variante sei eine flächendeckende Überlastung der Kliniken auch nicht mehr zu befürchten.

Er schloss nicht aus, dass das Infektionsschutzgesetz wieder verschärft werden, sobald neue Corona-Varianten auftauchten.

"Chaos mit Ansage"

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge, nannte die Vorlage der Bundesregierung schlecht. So sei bei der Hotspot-Regelung nicht klar, wann genau die Krankenhäuser überlastet seien. Das sei Chaos mit Ansage.

Die AfD forderte eine sofortige Aufhebung aller Einschränkungen. Die AfD-Politikerin Christina Baum erklärte, die Menschen endlich wieder ihre Normalität haben wollten. Eine Überlastung der Krankenhäuser habe es in Deutschland nie gegeben.

Die Corona-Neuinfektionen sind in Deutschland weiter angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 297.845 Ansteckungen. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 252.836 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert damit auf 1.706,3 (am Donnerstag lag der Wert bei 1.651,4).