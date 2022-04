Russlands Verteidigungsministerium hat die Angriffe auf ein Treibstofflager und eine Raffinerie der Hafenstadt Odessa in der Ukraine bestätigt. Laut ukrainischen Angaben wurden "kritische Infrastruktur" von den Luftangriffen getroffen, aber niemand getötet oder verletzt.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministerium erklärte am Sonntag, die russischen Streitkräfte hätten eine Ölraffinerie und drei Treibstofflager in der Region Odessa mit hochpräzisen See- und Luftraketen zerstört, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet.

Demnach wurden die Anlagen von der Ukraine zur Versorgung ihrer Truppen in der Nähe der Stadt Mykolaiv genutzt. Die Gegend ist seit Wochen umkämpft.

Ein Bewohner von Odessa berichtet der BBC, dass die Explosionen auch die Innenstadt erschüttert haben und dass er Angst um das Leben seiner Familie habe. Er wolle aber bleiben, weil dies seine Stadt und sein Land sei.

Bilder internationaler Agenturen wie AP zeigen schwarze Rauchwolken über Odessa - besonders über dem Hafen der Stadt.

Kyiv Post zitiert das ukrainische Innenministerium, dass Kiew habe davor gewarnt, dass Russland seine Truppen im Süden der Ukraine verstärken wolle.

Odessa ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer - vor dem Krieg lebten dort fast eine Million Menschen. Die Stadt war bei Touristinnnen und Touristen populär, bekannt für ihre Kultur und für ihre Strände.

Auch ein Reporter von France Télévision zeigt auf Twitter ein Foto von aufsteigendem Rauch nach den Luftschlägen an diesem Sonntag.